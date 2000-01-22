Прокопцева (Аносова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопцева (Аносова) Анна Андреевна

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.04.1913

Дата смерти

22.01.2000

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913

Отец: Аносов Андрей Тихонович

Мать: Аносова Матрена Яковлевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Бракосочетание
1928

Муж: Прокопцев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопцев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.06.1940

Дочь: Шарыгина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Прокопцев Иван Дмитриевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Награда
15.11.1946
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.
Рождение ребёнка
24.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопцев Иван Дмитриевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
22.01.2000
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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