Прокопцева (Аносова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1913
Дата смерти22.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913
Отец: Аносов Андрей Тихонович
Место жительства
1917
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
31.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопцев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.06.1940
Дочь: Шарыгина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Прокопцев Иван Дмитриевич
Награда
15.11.1946
За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.
Рождение ребёнка
24.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопцев Иван Дмитриевич
Смерть
22.01.2000
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно