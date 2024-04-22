Прокопец Платон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
23.12.1906
Сын: Прокопец Федор Платонович
Мать ребёнка: (прокопцева) Земских Харитинья Лазаревна
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.11.1909
Дочь: Александра Платоновна
Мать ребёнка: (прокопцева) Земских Харитинья Лазаревна
Рождение ребёнка
29.05.1912
Дочь: Мария Платоновна
Мать ребёнка: (прокопцева) Земских Харитинья Лазаревна
Военная служба
10.03.1915
д. Завады
Должность/Звание - ратник, Воинская часть - 38-й Сибирский стрелковый полк, пропал без вести
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919