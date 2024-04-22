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Прокопец Платон Михайлович

Место рождения

Самары, Полтавська область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Прокопец Михаил Яковлевич

Мать: Прокопец Варвара Андреевна

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.12.1906

Сын: Прокопец Федор Платонович

Мать ребёнка: (прокопцева) Земских Харитинья Лазаревна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.11.1909

Дочь: Александра Платоновна

Мать ребёнка: (прокопцева) Земских Харитинья Лазаревна

Рождение ребёнка
29.05.1912

Дочь: Мария Платоновна

Мать ребёнка: (прокопцева) Земских Харитинья Лазаревна

Военная служба
10.03.1915
д. Завады
Должность/Звание - ратник, Воинская часть - 38-й Сибирский стрелковый полк, пропал без вести
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (прокопцева) Земских Харитинья Лазаревна

Смерть
1919
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