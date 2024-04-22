Прокопец Федор Платонович
Место рождения
Дата рождения23.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1906
Рождение ребёнка
1925
Раскулачивание
1931
Нарымский край
Отпрпвлен на спецпоселение в 1931 году Ф Р646 Оп1 Д609 Личное дело
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1945
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно