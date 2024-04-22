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Прокопец Федор Платонович

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1906

Отец: Прокопец Платон Михайлович

Мать: (прокопцева) Земских Харитинья Лазаревна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопцева Мария Тимофеевна

Раскулачивание
1931
Нарымский край
Отпрпвлен на спецпоселение в 1931 году Ф Р646 Оп1 Д609 Личное дело
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопцева Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопцева Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопцева Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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