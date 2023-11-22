(Прокопцева) Земских Харитинья Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1906
Сын: Прокопец Федор Платонович
Отец ребёнка: Прокопец Платон Михайлович
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.11.1909
Дочь: Александра Платоновна
Отец ребёнка: Прокопец Платон Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1912
Дочь: Мария Платоновна
Отец ребёнка: Прокопец Платон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно