(Прокопцева) Земских Харитинья Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прокопцева) Земских Харитинья Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1906

Сын: Прокопец Федор Платонович

Отец ребёнка: Прокопец Платон Михайлович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.11.1909

Дочь: Александра Платоновна

Отец ребёнка: Прокопец Платон Михайлович

Рождение ребёнка
29.05.1912

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Прокопец Платон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земских Семен Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопец Платон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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