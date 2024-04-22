(Прокопец) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прокопец) Надежда Михайловна

(Прокопец) Надежда Михайловна

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Прокопец Михаил Яковлевич

Мать: Прокопец Варвара Андреевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close