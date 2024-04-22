Прокопец Филипп Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопец Филипп Михайлович

Прокопец Филипп Михайлович

Место рождения

Самары, Полтавська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

26.04.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Прокопец Михаил Яковлевич

Мать: Прокопец Варвара Андреевна

Самары, Полтавська область
Место жительства
1894
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
из Полтавской губ.
Бракосочетание
27.01.1897

Жена: Прокопец Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
26.07.1898

Сын: Прокопец Пантелеймон Филиппович

Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна

Упоминание
1899
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Год выдела
Рождение ребёнка
09.05.1900

Сын: Прокопцов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.?.1906

Дочь: Евфросинья Филипповна

Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
30.01.1908

Сын: Прокопец Иван Филиппович

Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агрофена Филипповна

Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Зырянова Александра Филипповна

Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Прокопца Филиппа Михайловича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 48-49
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилкина Мария Филипповна

Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева Полина Филипповна

Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна

Смерть
26.04.1950
Усолье-Сибирское, Иркутская область, Россия
Старческая дряхлость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close