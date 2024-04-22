Прокопец Филипп Михайлович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти26.04.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Место жительства
1894
из Полтавской губ.
Бракосочетание
27.01.1897
Жена: Прокопец Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
26.07.1898
Сын: Прокопец Пантелеймон Филиппович
Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна
Упоминание
1899
Год выдела
Рождение ребёнка
09.05.1900
Сын: Прокопцов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
25.?.1906
Дочь: Евфросинья Филипповна
Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
30.01.1908
Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агрофена Филипповна
Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Зырянова Александра Филипповна
Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Прокопца Филиппа Михайловича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 48-49
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилкина Мария Филипповна
Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеева Полина Филипповна
Мать ребёнка: Прокопец Ольга Андреевна
Смерть
26.04.1950
Усолье-Сибирское, Иркутская область, Россия
Старческая дряхлость