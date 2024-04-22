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Прокопцов Яков Михайлович

Место рождения

Самары, Полтавська область

Дата рождения

1884

Дата смерти

07.02.1944

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1847 г.р.

Жена

1885 г.р.

Дети

1913 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АШ
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Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Прокопец Михаил Яковлевич

Мать: Прокопец Варвара Андреевна

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.02.1913

Сын: Прокопцев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Прокопцева Елена Александровна

Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Прокопца Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Рождение ребёнка
10.08.1919

Сын: Прокопцев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Прокопцева Елена Александровна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопцева Елена Александровна

Рождение ребёнка
27.06.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопцева Елена Александровна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопцева Елена Александровна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопцева Елена Александровна

Смерть
07.02.1944
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Причина смерти: сердечный круп | Сердечный круп
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