Прокопцов Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти07.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
12.02.1913
Сын: Прокопцев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Прокопцева Елена Александровна
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Прокопца Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Рождение ребёнка
10.08.1919
Мать ребёнка: Прокопцева Елена Александровна
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
27.06.1923
Рождение ребёнка
28.08.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1944
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Причина смерти: сердечный круп | Сердечный круп