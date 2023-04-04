Сущинская (Арендт) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущинская (Арендт) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Доброва Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Сущинский Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1847

Дочь: Верховская Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Сущинский Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1848

Сын: Сущинский Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Сущинский Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1849

Сын: Сущинский Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Сущинский Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1851

Сын: Сущинский Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Сущинский Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1852

Сын: Сущинский Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Сущинский Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1853

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Сущинский Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1855

Дочь: Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Сущинский Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1860

Дочь: Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Сущинский Гавриил Иванович

Смерть
1875
Москва, город федерального значения Москва
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