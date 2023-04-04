Сущинский Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Доброва Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна
Рождение ребёнка
30.03.1847
Дочь: Верховская Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна
Рождение ребёнка
20.04.1848
Сын: Сущинский Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна
Рождение ребёнка
24.10.1849
Сын: Сущинский Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна
Рождение ребёнка
05.01.1851
Сын: Сущинский Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна
Рождение ребёнка
13.03.1852
Сын: Сущинский Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна
Рождение ребёнка
17.12.1853
Дочь: Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна
Рождение ребёнка
14.11.1855
Дочь: Елена Гавриловна
Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна
Рождение ребёнка
15.04.1860
Дочь: Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
главный врач Ловичского военного госпиталя
Смерть
1868
Похороны
Неизвестно