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Сущинский Гавриил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Доброва Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна

Рождение ребёнка
30.03.1847

Дочь: Верховская Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна

Рождение ребёнка
20.04.1848

Сын: Сущинский Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна

Рождение ребёнка
24.10.1849

Сын: Сущинский Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна

Рождение ребёнка
05.01.1851

Сын: Сущинский Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна

Рождение ребёнка
13.03.1852

Сын: Сущинский Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна

Рождение ребёнка
17.12.1853

Дочь: Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна

Рождение ребёнка
14.11.1855

Дочь: Елена Гавриловна

Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна

Рождение ребёнка
15.04.1860

Дочь: Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Сущинская Анна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
главный врач Ловичского военного госпиталя
Смерть
1868
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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