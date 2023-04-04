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(Верховская Сущинская) Ольга Гавриловна
(Верховская Сущинская) Ольга Гавриловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.04.1860
Пол
Женский
Отец
Сущинский Гавриил Иванович
1812 г.р.
Мать
Сущинская (Арендт) Анна Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.04.1860
Отец:
Сущинский Гавриил Иванович
Мать:
Сущинская Анна Павловна
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