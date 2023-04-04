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Сущинский Георгий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1848

Отец: Сущинский Гавриил Иванович

Мать: Сущинская Анна Павловна

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