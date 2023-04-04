Сущинский Николай Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСущинский Николай Гаврилович

Сущинский Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1852

Отец: Сущинский Гавриил Иванович

Мать: Сущинская Анна Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close