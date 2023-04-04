Верховская (Сущинская) Александра Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1847
Дата смерти19.07.1936
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1847
Бракосочетание
27.09.1864
Муж: Верховский Николай
Супруг(-а): Николай Верховский
Рождение ребёнка
03.07.1865
Дочь: Корибут-Кубитович (Верховская) Инна Николаевна
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
1869
Сын: Верховский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Верховская (Верховская) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
18.05.1872
Сын: Верховский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
1874
Сын: Верховский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
1876
Сын: Верховский Вячеслав
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
06.08.1881
Дочь: (Верховская) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
1884
Сын: Верховский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Верховский Николай
Рождение ребёнка
17.11.1887
Дочь: Поливанова (Верховская) Татьяна
Отец ребёнка: Верховский Николай
Смерть
19.07.1936
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)