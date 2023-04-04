Верховская (Сущинская) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Сущинская) Александра Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1847

Дата смерти

19.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1847

Отец: Сущинский Гавриил Иванович

Мать: Сущинская (Арендт) Анна Павловна

Бракосочетание
27.09.1864

Муж: Верховский Николай

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Супруг(-а): Николай Верховский
Рождение ребёнка
03.07.1865

Дочь: Корибут-Кубитович (Верховская) Инна Николаевна

Отец ребёнка: Верховский Николай

Ивановское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Верховский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Верховский Николай

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Верховская (Верховская) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Верховский Николай

Рождение ребёнка
18.05.1872

Сын: Верховский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Верховский Николай

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Верховский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Верховский Николай

Рождение ребёнка
1876

Сын: Верховский Вячеслав

Отец ребёнка: Верховский Николай

Рождение ребёнка
06.08.1881

Дочь: (Верховская) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Верховский Николай

Ивановское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Верховский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Верховский Николай

Рождение ребёнка
17.11.1887

Дочь: Поливанова (Верховская) Татьяна

Отец ребёнка: Верховский Николай

Смерть
19.07.1936
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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