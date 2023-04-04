(Верховская) Елена Николаевна
женский, родилась 06.08.1881, Ивановское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
умерла 14.10.1968, Армавир, город Армавир, Краснодарский край
МатьВерховская (Сущинская) Александра Гавриловна30.03.1847 г.р.
ОтецВерховский Николай12.11.1842 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1881
Ивановское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
14.10.1968
Армавир, город Армавир, Краснодарский край