(Верховская) Елена Николаевна 06.08.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Верховская) Елена Николаевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 06.08.1881, Ивановское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

умерла 14.10.1968, Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Мать
Верховская (Сущинская) Александра Гавриловна30.03.1847 г.р.
Отец
Верховский Николай12.11.1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1881

Отец: Верховский Николай

Мать: Верховская (Сущинская) Александра Гавриловна

Ивановское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Смерть
14.10.1968
Армавир, город Армавир, Краснодарский край

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