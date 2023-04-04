Поливанова (Верховская) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1887
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1887
Отец: Верховский Николай
Рождение ребёнка
01.06.1914
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Поливанов Александр
Бракосочетание
1937
Муж: Луньяк Андрей
Развод
Неизвестно
Муж: Поливанов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поливанов Александр
Смерть
1956