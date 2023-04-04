Поливанова (Верховская) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Верховская) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1887

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1887

Отец: Верховский Николай

Мать: Верховская Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
01.06.1914

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Поливанов Александр

Бракосочетание
1937

Муж: Луньяк Андрей

Развод
Неизвестно

Муж: Поливанов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Александр

Смерть
1956
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