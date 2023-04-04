Верховский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховский Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1842

Дата смерти

02.09.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1864

Жена: Верховская Александра Гавриловна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Супруг(-а): Николай Верховский
Рождение ребёнка
03.07.1865

Дочь: Корибут-Кубитович Инна Николаевна

Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна

Ивановское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Верховский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
18.05.1872

Сын: Верховский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Верховская Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Верховский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Верховский Вячеслав

Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
06.08.1881

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна

Ивановское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Верховский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
17.11.1887

Дочь: Поливанова Татьяна

Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
02.09.1903
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