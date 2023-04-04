Верховский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1842
Дата смерти02.09.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.09.1864
Супруг(-а): Николай Верховский
Рождение ребёнка
03.07.1865
Дочь: Корибут-Кубитович Инна Николаевна
Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Верховский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
18.05.1872
Сын: Верховский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Верховская Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Верховский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Верховский Вячеслав
Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
06.08.1881
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Верховский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
17.11.1887
Дочь: Поливанова Татьяна
Мать ребёнка: Верховская Александра Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
02.09.1903