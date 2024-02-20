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Угнивенко Василий Игнатович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Угнивенко Игнат Устинович

Мать: Угнивенко Феодора Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.07.1870

Дочь: Угнивенко Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
06.02.1872

Жена: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
30.04.1874

Сын: Угнивенко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1875

Сын: Угнивенко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.12.1876

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.05.1877

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Угнивенко Платон Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.10.1880

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.12.1880

Сын: Угнивенко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.01.1882

Дочь: Мокрина Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.03.1883

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.09.1883

Сын: Угнивенко Игнат Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.11.1885

Сын: Угнивенко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.12.1886

Дочь: Мелания Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1886

Жена: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мелания Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.08.1888

Сын: Угнивенко Петр Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Угнивенко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Колешков Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893

Сын: Угнивенко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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