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Угнивенко Яков Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Угнивенко Василий Игнатович

Мать: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.05.1913

Сын: Угнивенко Устин Яковлевич

Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Трофимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1913

Жена: Угнивенко Матрона Трофимовна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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