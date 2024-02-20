Угнивенко Матрона Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Матрона Трофимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.05.1913

Сын: Угнивенко Устин Яковлевич

Отец ребёнка: Угнивенко Яков Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1913

Муж: Угнивенко Яков Васильевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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