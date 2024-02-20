Угнивенко Феодора Никитина
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1837
Дата смерти14.04.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1853
Сын: Угнивенко Василий Игнатович
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1853
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1865
Сын: Угнивенко Корней Игнатьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1871
Сын: Угнивенко Потап Игнатович
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.01.1873
Дочь: Ксения Игнатовна
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.05.1874
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.09.1877
Дочь: Любовь Игнатьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.03.1880
Дочь: Евфросиния Игнатьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.07.1883
Дочь: Неонила Игнатьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.09.1885
Сын: Угнивенко Григорий Игнатович
Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
14.04.1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука