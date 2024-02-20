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Угнивенко Феодора Никитина

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1837

Дата смерти

14.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853

Сын: Угнивенко Василий Игнатович

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1853

Муж: Угнивенко Игнат Устинович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1865

Сын: Угнивенко Корней Игнатьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1871

Сын: Угнивенко Потап Игнатович

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.01.1873

Дочь: Ксения Игнатовна

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.05.1874

Сын: Угнивенко Иван Игнатович

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.09.1877

Дочь: Любовь Игнатьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.03.1880

Дочь: Евфросиния Игнатьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.07.1883

Дочь: Неонила Игнатьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.09.1885

Сын: Угнивенко Григорий Игнатович

Отец ребёнка: Угнивенко Игнат Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
14.04.1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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