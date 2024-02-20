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Угнивенко Иван Игнатович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

29.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1874

Отец: Угнивенко Игнат Устинович

Мать: Угнивенко Феодора Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898

Сын: Угнивенко Георгий Иванович

Мать ребёнка: Угнивенко Александра Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.07.1911

Сын: Угнивенко Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Угнивенко Александра Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.04.1914

Сын: Угнивенко Василий Иванович

Мать ребёнка: Угнивенко Александра Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.04.1917

Сын: Угнивенко Никита Иванович

Мать ребёнка: Угнивенко Александра Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.12.1920

Дочь: Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Угнивенко Александра Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Александра Стефановна

Смерть
Неизвестно
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