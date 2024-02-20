Угнивенко Иван Игнатович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения29.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1874
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898
Сын: Угнивенко Георгий Иванович
Мать ребёнка: Угнивенко Александра Стефановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.07.1911
Сын: Угнивенко Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Угнивенко Александра Стефановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.04.1914
Сын: Угнивенко Василий Иванович
Мать ребёнка: Угнивенко Александра Стефановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.04.1917
Сын: Угнивенко Никита Иванович
Мать ребёнка: Угнивенко Александра Стефановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.12.1920
Дочь: Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Угнивенко Александра Стефановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно