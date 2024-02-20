Угнивенко Александра Стефановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Угнивенко Георгий Иванович
Отец ребёнка: Угнивенко Иван Игнатович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.07.1911
Сын: Угнивенко Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Угнивенко Иван Игнатович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.04.1914
Сын: Угнивенко Василий Иванович
Отец ребёнка: Угнивенко Иван Игнатович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.04.1917
Сын: Угнивенко Никита Иванович
Отец ребёнка: Угнивенко Иван Игнатович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.12.1920
Дочь: Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Угнивенко Иван Игнатович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно