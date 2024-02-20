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Угнивенко Георгий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Угнивенко Иван Игнатович

Мать: Угнивенко Александра Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
22.10.1918

Жена: Угнивенко Мария Филипповна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1919

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Угнивенко Мария Филипповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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