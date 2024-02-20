Угнивенко Георгий Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
22.10.1918
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1919
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Угнивенко Мария Филипповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно