(Угнивенко) Ксения Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Угнивенко) Ксения Игнатовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

25.01.1873

Дата смерти

02.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1873

Отец: Угнивенко Игнат Устинович

Мать: Угнивенко Феодора Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
02.02.1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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