(Угнивенко) Неонила Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Угнивенко) Неонила Игнатьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

15.07.1883

Дата смерти

19.04.1884

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1883

Отец: Угнивенко Игнат Устинович

Мать: Угнивенко Феодора Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
19.04.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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