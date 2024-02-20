(Угнивенко) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Угнивенко) Елена Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Угнивенко Василий Игнатович

Мать: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.12.1913

Дочь: Анисия /Не Зак.Рожд./

Отец ребёнка: Ткаченко Наум Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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