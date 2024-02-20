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Ткаченко Наум Кириллович

Место рождения

Россия Харьковская губ х.Мирный Курган

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ткаченко Кирилл Федорович

Мать: Грек Мария Сергеевна

Россия Харьковская губ х.Мирный Курган
Рождение ребёнка
28.12.1913

Дочь: Анисия /Не Зак.Рожд./

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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