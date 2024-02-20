Ткаченко Наум Кириллович
Место рожденияРоссия Харьковская губ х.Мирный Курган
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Ткаченко Кирилл Федорович
Мать: Грек Мария Сергеевна
Россия Харьковская губ х.Мирный Курган
Рождение ребёнка
28.12.1913
Дочь: Анисия /Не Зак.Рожд./
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно