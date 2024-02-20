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Ткаченко Кирилл Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1828

Дата смерти

23.12.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ткаченко Федор Федорович

Мать: Ткаченко Устиния

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марченко Матрона Кирилловна

Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ткаченко Иван Кириллович

Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ткаченко Даниил Кириллович

Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ткаченко Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ткаченко Николай Кириллович

Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ткаченко Павел Кириллович

Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
23.12.1871
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-водянка
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ткаченко Наум Кириллович

Мать ребёнка: Грек Мария Сергеевна

Россия Харьковская губ х.Мирный Курган
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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