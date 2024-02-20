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Ткаченко Устиния

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ткаченко Косьма Федорович

Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1809

Муж: Ткаченко Федор Федорович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ткаченко Степан Федорович

Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ткаченко Андрей Федорович

Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ткаченко Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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