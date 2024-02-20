Ткаченко Устиния
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ткаченко Косьма Федорович
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1809
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ткаченко Степан Федорович
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ткаченко Андрей Федорович
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ткаченко Кирилл Федорович
Отец ребёнка: Ткаченко Федор Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно