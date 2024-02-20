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Ткаченко Степан Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1811

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ткаченко Федор Федорович

Мать: Ткаченко Устиния

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1818
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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