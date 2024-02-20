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Ткаченко Андрей Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ткаченко Федор Федорович

Мать: Ткаченко Устиния

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
С 1848
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Забран в рекруты
Смерть
Неизвестно
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