Марченко (Ткаченко) Матрона Кирилловна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Ткаченко Кирилл Федорович
Мать: Грек Мария Сергеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Потримай Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Марченко Федор Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
28.10.1870
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно