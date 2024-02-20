Марченко (Ткаченко) Матрона Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Ткаченко) Матрона Кирилловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ткаченко Кирилл Федорович

Мать: Грек Мария Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Потримай Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Марченко Федор Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
28.10.1870

Муж: Марченко Федор Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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