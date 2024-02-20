Потримай (Марченко) Анастасия Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1868
Дата смерти26.11.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.10.1887
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1888
Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
26.11.1888
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: при родах
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука