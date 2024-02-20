Потримай (Марченко) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай (Марченко) Анастасия Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1868

Дата смерти

26.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Марченко Федор Иванович

Мать: Марченко Матрона Кирилловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.10.1887

Муж: Потримай Павел Александрович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1888

Сын: Потримай Михаил Павлович

Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
26.11.1888
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: при родах
Рождение ребёнка
1893

Сын: Потримай Игнат Павлович

Отец ребёнка: Потримай Павел Александрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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