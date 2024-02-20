Потримай Игнат Павлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1893
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.01.1912
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Потримай Татьяна Дмитриевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.02.1918
Сын: Потримай Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.12.1919
Сын: Потримай Даниил Игнатьевич
Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.12.1919
Сын: Потримай Даниил Игнатьевич
Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потримай Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно