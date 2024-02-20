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Потримай Игнат Павлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Потримай Павел Александрович

Мать: Потримай Анастасия Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Потримай Татьяна Дмитриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.02.1918

Сын: Потримай Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.12.1919

Сын: Потримай Даниил Игнатьевич

Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.12.1919

Сын: Потримай Даниил Игнатьевич

Мать ребёнка: Потримай Ольга Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Татьяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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