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Потримай Даниил Игнатьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.12.1919

Дата смерти

29.05.1920

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1919

Отец: Потримай Игнат Павлович

Мать: Потримай Ольга Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
29.05.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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