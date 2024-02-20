Потримай Ольга Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1918
Сын: Потримай Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Потримай Игнат Павлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.12.1919
Сын: Потримай Даниил Игнатьевич
Отец ребёнка: Потримай Игнат Павлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.12.1919
Сын: Потримай Даниил Игнатьевич
Отец ребёнка: Потримай Игнат Павлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно