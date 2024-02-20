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Марченко Федор Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Марченко Иван Макарович

Мать: Марченко Параскева Николаевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Потримай Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Марченко Матрона Кирилловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
28.10.1870

Жена: Марченко Матрона Кирилловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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