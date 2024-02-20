Марченко Федор Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Потримай Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Марченко Матрона Кирилловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
28.10.1870
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно