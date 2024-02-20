Ткаченко Николай Кириллович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1856
Отец: Ткаченко Кирилл Федорович
Мать: Грек Мария Сергеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.10.1877
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1878
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ткаченко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.07.1882
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.07.1884
Сын: Ткаченко Антон Николаевич
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.01.1886
Дочь: Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.02.1888
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.10.1889
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ткаченко Игнат Николаевич
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ивченко Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука