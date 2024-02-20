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Ткаченко Николай Кириллович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ткаченко Кирилл Федорович

Мать: Грек Мария Сергеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.10.1877

Жена: Ткаченко Мария Григорьевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1878

Сын: Ткаченко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1879

Сын: Ткаченко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.07.1882

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.07.1884

Сын: Ткаченко Антон Николаевич

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.01.1886

Дочь: Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.02.1888

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.10.1889

Сын: Ткаченко Яков Николаевич

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ткаченко Игнат Николаевич

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ивченко Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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