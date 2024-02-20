Ткаченко Игнат Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Игнат Николаевич

Ткаченко Игнат Николаевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ткаченко Николай Кириллович

Мать: Ткаченко Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.02.1918

Жена: Ткаченко Зиновия Яковлевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1919

Дочь: Агафия Игнатьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Зиновия Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.04.1919

Дочь: Феодосия Игнатьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Зиновия Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.11.1920

Сын: Ткаченко Анатолий Игнатьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Зиновия Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close