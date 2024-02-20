Ткаченко (Исикова) Зиновия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Исикова) Зиновия Яковлевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.02.1918

Муж: Ткаченко Игнат Николаевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1919

Дочь: Агафия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Игнат Николаевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.04.1919

Дочь: Феодосия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Игнат Николаевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.11.1920

Сын: Ткаченко Анатолий Игнатьевич

Отец ребёнка: Ткаченко Игнат Николаевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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