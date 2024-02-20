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Угнивенко Игнат Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

26.09.1883

Дата смерти

29.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1883

Отец: Угнивенко Василий Игнатович

Мать: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
29.04.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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