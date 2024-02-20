(Угнивенко) Мокрина Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения08.01.1882
Дата смерти17.06.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
17.06.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука