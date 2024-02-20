Угнивенко Андрей Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения18.11.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.11.1911
Дочь: Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Феофановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.04.1914
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Феофановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно