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Угнивенко Андрей Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

18.11.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1885

Отец: Угнивенко Василий Игнатович

Мать: Угнивенко Наталья Евсеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.11.1911

Дочь: Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Феофановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.04.1914

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Угнивенко Ксения Феофановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Ксения Феофановна

Смерть
Неизвестно
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