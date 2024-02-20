Угнивенко Ксения Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Ксения Феофановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.11.1911

Дочь: Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.04.1914

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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