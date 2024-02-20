Мелания Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелания Васильевна

Мелания Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

25.12.1886

Дата смерти

15.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1886

Отец: Угнивенко Василий Игнатович

Мать: Угнивенко Анастасия Онуфриевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
15.11.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close