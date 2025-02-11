(Томка Захаркин) (Томка Захаркин) Елисей Корнилов
мужской, родился 1703, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1779, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЗахарка Селетелев (Или Сытясев)1674 г.р.
МатьНастерга Иванова1681 г.р.
Дети
(Слуга Томкин) (Слуга Томкин) Федор Елисеев ВасильевОколо 1732 г.р.
Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)1745 г.р.Показать еще 2
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Рождение
1703
Отец: Захарка Селетелев (Или Сытясев)
Мать: Настерга Иванова
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: (Слуга Томкин) (Слуга Томкин) Федор Елисеев Васильев
Мать ребёнка: (Из Донгузлей) Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)
Мать ребёнка: (Из Донгузлей) Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Григорий Елисеев
Мать ребёнка: (Из Донгузлей) Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Дмитрий Елисеев
Мать ребёнка: (Из Донгузлей) Авдотья Иванова
Смерть
1779