(Томка Захаркин) (Томка Захаркин) Елисей Корнилов 1703 — найти родственников по фамилии на Familio

(Томка Захаркин) (Томка Захаркин) Елисей Корнилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1703, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1779, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Захарка Селетелев (Или Сытясев)1674 г.р.
Мать
Настерга Иванова1681 г.р.
Дети
(Слуга Томкин) (Слуга Томкин) Федор Елисеев ВасильевОколо 1732 г.р.
Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)1745 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Захарка Селетелев (Или Сытясев)

Мать: Настерга Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: (Слуга Томкин) (Слуга Томкин) Федор Елисеев Васильев

Мать ребёнка: (Из Донгузлей) Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)

Мать ребёнка: (Из Донгузлей) Авдотья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1747

Сын: Григорий Елисеев

Мать ребёнка: (Из Донгузлей) Авдотья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1752

Сын: Дмитрий Елисеев

Мать ребёнка: (Из Донгузлей) Авдотья Иванова

Смерть
1779
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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