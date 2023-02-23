Настерга Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: (Томка Захаркин) Корнилов
Отец ребёнка: Захарка (или Сытясев)
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антошка Захаркин
Отец ребёнка: Захарка (или Сытясев)
Смерть
Неизвестно