Настерга Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настерга Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: (Томка Захаркин) Корнилов

Отец ребёнка: Захарка (или Сытясев)

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антошка Захаркин

Отец ребёнка: Захарка (или Сытясев)

Смерть
Неизвестно
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