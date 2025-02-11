Захарка Селетелев (Или Сытясев)
мужской, родился 1674
умер До 1744
ОтецСетяй (Или Селетейтескай) (Или, Селетей,Тескай)Неизвестно г.р.
Дети
Антошка ЗахаркинНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Сетяй (Или Селетейтескай) (Или, Селетей,Тескай)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антошка Захаркин
Мать ребёнка: Настерга Иванова
Рождение ребёнка
1703
Сын: (Томка Захаркин) (Томка Захаркин) Елисей Корнилов
Мать ребёнка: Настерга Иванова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1744