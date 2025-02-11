Захарка Селетелев (Или Сытясев) 1674 — найти родственников по фамилии на Familio

Захарка Селетелев (Или Сытясев)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1674

умер До 1744

Отец
Сетяй (Или Селетейтескай) (Или, Селетей,Тескай)Неизвестно г.р.
Дети
(Томка Захаркин) (Томка Захаркин) Елисей Корнилов1703 г.р.
Антошка ЗахаркинНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Сетяй (Или Селетейтескай) (Или, Селетей,Тескай)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антошка Захаркин

Мать ребёнка: Настерга Иванова

Рождение ребёнка
1703

Сын: (Томка Захаркин) (Томка Захаркин) Елисей Корнилов

Мать ребёнка: Настерга Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1744

Мы используем куки для улучшения работы сайта.