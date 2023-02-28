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Григорий Елисеев

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: (Томка Захаркин) Корнилов

Мать: Авдотья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Макар Григорьев

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: В Давыдовку Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Фрол Григорьев

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Афанасьева

Смерть
1796
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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