Григорий Елисеев
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: (Томка Захаркин) Корнилов
Мать: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Макар Григорьев
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: В Давыдовку Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Фрол Григорьев
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Афанасьева
Смерть
1796