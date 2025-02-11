Фрол Григорьев
мужской, родился 1768
умер Около 1807
МатьАнна Афанасьева1748 г.р.
ОтецГригорий Елисеев1747 г.р.
Супруги
(Из Собакиной) Марфа Петрова1768 г.р.
Дети
Игнат Флоров1795 г.р.
Василий Фролов1797 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Григорий Елисеев
Мать: Анна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Игнат Флоров
Мать ребёнка: (Из Собакиной) Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Василий Фролов
Мать ребёнка: (Из Собакиной) Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Фролов Павел Фролович переселен Щучинск
Мать ребёнка: (Из Собакиной) Марфа Петрова
Смерть
Около 1807
Рождение ребёнка
1808
Сын: Петр Фролов
Мать ребёнка: (Из Собакиной) Марфа Петрова