Фрол Григорьев 1768 — найти родственников по фамилии на Familio

Фрол Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1768

умер Около 1807

Мать
Анна Афанасьева1748 г.р.
Отец
Григорий Елисеев1747 г.р.
Супруги
(Из Собакиной) Марфа Петрова1768 г.р.
Дети
Игнат Флоров1795 г.р.
Василий Фролов1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Григорий Елисеев

Мать: Анна Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Из Собакиной) Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Игнат Флоров

Мать ребёнка: (Из Собакиной) Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Василий Фролов

Мать ребёнка: (Из Собакиной) Марфа Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Сын: Фролов Павел Фролович переселен Щучинск

Мать ребёнка: (Из Собакиной) Марфа Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Около 1807

Рождение ребёнка
1808

Сын: Петр Фролов

Мать ребёнка: (Из Собакиной) Марфа Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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